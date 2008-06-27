В Киеве состоится ІХ Всемирный конгресс украинцев

В Киеве с 20 по 22 августа пройдет ІХ Всемирный конгресс украинцев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, которая, в частности, оказывает помощь в организации этого мероприятия в столице Украины.

КГГА информирует, что состоялась встреча заместителя председателя КГГА Сергея РУДИКА с первым вице-президентом Мирового конгресса украинцев, председателем Всемирной федерации украинских женских организаций Марией ШКАМБАРА.

Согласно с достигнутыми договоренностями, столичная горгосадминистрация поможет Всемирному конгрессу украинцев в организации и проведении траурного шествия делегатов и участников Конгресса от Украинского дома к памятному знаку в связи с трагическими событиями Голодомора 1932-33 годов на Михайловской площади, и панихиды в память о жертвах Голодомора. Ожидается, что в шествии и панихиде примут участие около 350 делегатов Конгресса и до 2 тыс. киевлян.

Также рассматривается возможность проведения приема в КГГА в честь участников мероприятия и встречи Киевского городского председателя с руководством Конгресса, национальных делегаций, представителями столиц иностранных государств и выходцами из Киева.

***Всемирный конгресс украинцев был основан в 1967 году под названием Всемирный конгресс свободных украинцев (ВКСУ). Это - одна из самых массовых общественно-политических организаций зарубежных украинцев, которая объединяет и направляет деятельность их многочисленных общественных организаций. С 1992 года организация носит название Всемирный конгресс украинцев (ВКУ).

Периодичность созыва Конгрессов - раз в пять лет.