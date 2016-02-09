Прокуратура приобщила к делу Корбана кардиограмму другого человека – адвокат

Об этом корреспонденту УНИАН заявил один из адвокатов Корбана Алексей Шевчук.

“Коллегия судей (Апелляционного суда Киева) в очередной раз выяснила, что прокуратура подложила к материалам дела по Корбану кардиограмму другого человека, 1988 года рождения, и выдала ее за кардиограмму Корбана. Очевидно, что имеет место служебный подлог и уголовное преступление со стороны прокуроров, участвующих в судебном заседании”, - заявил Шевчук.

Читайте такжеКорбан нуждается в стационарном наблюдении в больнице - кардиолог

Он также отметил, что эту кардиограмму выдали за кардиограмму, которую якобы делали Корбану после проведения стентирования в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова перед отправкой его в Днепровский районный суд Киева.

Справка УНИАН.Корбан был задержан 31 октября 2015 года в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - по 31 декабря 2015 года.

28 декабря судья Днепровского райсуда столицы Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Корбана под стражу сроком на 60 суток. При этом судья не учел аргументов защитников о том, что Корбану 25 декабря в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

Адвокаты подали апелляцию на решение Днепровского райсуда столицы о взятии Корбана под стражу. Апелляционный суд Киева начал рассмотрение апелляции 5 января.