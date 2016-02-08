Суд по делу Корбана сегодня допросил трех свидетелей-медиков

Как передает корреспондент УНИАН, показания дали двое медиков - главный врач и врач-диагност “Клиники семейной медицины” Днепропетровска, а также кардиолог из Национального Института сосудистой хирургии им. Н. Амосова, в котором Корбану проводили стентирование.

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Главные разногласия в показаниях днепропетровских врачей и кардиолога из Института заключаются в том, что днепропетровские врачи считают стентирование хирургической операцией, после которой пациенту требуется длительная - до 14 дней реабилитация. Врач из Института им. Амосова утверждает, что стентирование является медицинской манипуляцией, и в случае отсутствия осложнений на период реабилитации потребуется не больше суток.

После этого в суде объявили перерыв до 11 часов утра 9 февраля.

Как сообщал УНИАН, Корбан был задержан 31 октября 2015 года в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - по 31 декабря 2015 года.

В то же время 28 декабря судья Днепровского райсуда столицы Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Корбана под стражу сроком на 60 суток. При этом судья не учел аргументов защитников о том, что Корбану 25 декабря в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

Адвокаты подали апелляцию на решение Днепровского райсуда столицы о взятии Корбана под стражу. Рассмотрение апелляции началось 5 января.