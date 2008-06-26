Политолог: встреча Тимошенко с Путиным может иметь решающее значение

Встреча премьер-министров Украины и России может иметь решающее значение для урегулирования ряда острых проблем в отношениях между политическими элитами двух стран.

Такое мнение высказал директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА, комментируя УНИАН предстоящий визит главы украинского правительства Юлии ТИМОШЕНКО в Москву.

«Встреча ПУТИНА и ТИМОШЕНКО может стать действительно прорывом в отношениях двух стран. Прежде всего, потому, что это будет встреча двух реальных лидеров, не только политиков и хозяйственников, но и лидеров политических элит, закрепивших свое главенствующее положение в обществе», - считает политолог.

По его словам, российская власть, формально стабилизировавшаяся, будет однозначно договариваться с политиками, определяющими будущее лицо украинской власти.

В своем комментарии директор АМС высказал мнение, что Ю.ТИМОШЕНКО «может не только на кулуарном уровне снять вопросы энергетической зависимости Украины, но и стабилизировать отношения на публичном уровне».

В частности, В.БАЛА заявил: «Очевидно, что ТИМОШЕНКО не сможет уехать из Москвы, не вырвав официальной компромиссной позиции по ряду ключевых для Украины вопросов – и, прежде всего, декларации цены на газ».

При этом он выразил уверенность, что в случае с премьер-министром не повторится «непонятной истории двойной трактовки» договоренностей президентов Виктора ЮЩЕНКО и Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

Как сообщал УНИАН, 28 июня в Москве состоится встреча сопредседателей Комитета по вопросам экономического сотрудничества Российско-Украинской межгосударственной комиссии – председателя правительства России Владимира ПУТИНА и премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО.