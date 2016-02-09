Туск обвинил Россию в ухудшении ситуации в Сирии

"Российские действия в Сирии делают и без того очень плохую ситуацию еще хуже (...) Кровавый режим Асада набирает силу, тогда как умеренная оппозиция ослабевает, и тысячи новых беженцев бегут в Турцию и Европу", - заявил Дональд Туск, передает украинская редакция "Немецкой волны" со ссылкой на Reuters.

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Москва начала ракетно-бомбовые удары в Сирии в сентябре прошлого года, поддерживая президента страны Башара Асада и провоцируя новые волны мигрантов.

Об угрозе отрезать от поставок еды сотни тысяч сирийцев через наступательную операцию правительства под Алеппо заявили в ООН. Это произойдет, если войскам Асада удастся окружить город. Специалисты управления ООН по координации гуманитарных вопросов добавили, что дальнейшее наступление правительственных сил грозит бегством из города 100-150 тыс. сирийцев.

Организация предупредила о новой мощной волне мигрантов в случае успешного окружения войсками президента Башара Асада части провинции, которая находится под контролем повстанцев. Турецкий премьер-министр Ахмет Давутоглу, в свою очередь, ожидает около 70 тыс. мигрантов на сирийско-турецкой границе в случае продолжения военной операции.

Напомним, Брюссель недавно согласовал договор с Турцией о выделении 3 млрд евро в обмен на помощь в кризисе мигрантов.