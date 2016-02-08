Премьер Турции заверил, что его страна примет сирийских мигрантов "когда будет нужно"

Об этом он заявил после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Анкаре, сообщает радио "Свобода". Также турецкий премьер отметил, что возле границы Турции собрались около 30 тыс. сирийцев, которые бегут от наступления поддерживаемых Россией правительственных войск Сирии в северном регионе Алеппо.

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Ахмет Давутоглу подчеркнул, что, несмотря на готовность Турции принять мигрантов, воздушная операция России не должна продолжаться. По словам турецкого премьера, Турция и Германия договорились о совместной дипломатической инициативе о прекращении наступления на Алеппо.

Он добавил, что на следующей неделе Турция проинформирует Брюссель о проектах, которые она планирует после получения 3 млрд евро от Евросоюза, направленных на сдерживание потоков мигрантов в Европу через Турцию.

Около 300 тыс. людей могут оказаться в ловушке в Алеппо после того, как сирийские правительственные войска, поддержанные российскими ударами с воздуха, продвинулись к окраинам города, фактически отрезав пути снабжения контролируемых повстанцами районов.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля в Женеве были остановлены переговоры об урегулировании сирийского конфликта.