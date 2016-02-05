Власти Турции сообщили о 15 тысячах новых мигрантов у своей границы

Об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, передает Lenta.ru со ссілкой на Reuters. Накануне Ахмет Давутоглу заявил, что из-за активизации военных действий в Сирии из провинции Алеппо в направлении границы с Турцией движутся от 60 до 70 тыс. мигрантов.

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Как сообщал УНИАН, в среду вечером спецпосланник ООН по сирийскому кризису Стаффан де Мистура объявил до 25 февраля перерыв в мирных переговорах по Сирии, начавшихся в Женеве в понедельник.

Начало переговоров в Женеве несколько раз откладывалось. В понедельник Стаффан де Мистура заявил, что они находятся под угрозой срыва из-за того, что Россия и войска Башара Асада активизировали военные действия в Сирии.