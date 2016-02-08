Апелляционный суд Киева по делу Корбана возобновил заседание после перерыва и начал допрос свидетелей

Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель пресс-службы партии Евгения Кравчук.

По ее словам, судья-докладчик Денис Масенко объявил о начале допроса свидетелей.

«Начнут с иногородних. Первой пригласили дать объяснения врача-кардиолога Татьяну Кихтенко из днепропетровского центра «Клиника семейной медицины», которую вызвали по просьбе стороны защиты», - отметила Кравчук.

Как сообщал УНИАН, Корбан был задержан 31 октября 2015 года в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - до 31 декабря 2015 года.

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В то же время 28 декабря судья Днепровского райсуда столицы Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о заключении Корбана под стражу сроком на 60 суток. При этом судья не учел аргументов защитников о том, что Корбану 25 декабря в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

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Адвокаты подали апелляцию на решение Днепровского райсуда столицы о взятии Корбана под стражу. Рассмотрение апелляции началось 5 января.