Тимошенко хочет подавать в шахтерские города очищенную воду из шахт

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что проблему водоснабжения шахтерских городов можно решить за счет очистки шахтных вод.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на брифинге во время посещения шахты им. Фрунзе ГП “Ровенькиантрацит” (Луганская область).

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что правительство планирует отработать проект по инвестициям в этом направлении. “Необходимо воду, которая откачивается из шахт, очищать, причем качественно, и подавать для бытовых нужд”, - подчеркнула премьер.