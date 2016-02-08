Ивано-Франковск разорвал партнерские соглашения с двумя российскими городами

Соответствующие письма с обоснованием принятия такого решения были направлены в Думы этих городов, говорится на сайте Ивано-Франковска.

Как заявил Марцинкив, такое решение было принято, учитывая военную агрессию России против Украины, аннексию Крыма и оккупацию части Донецкой и Луганской областей, что привело к тысячам жертв среди граждан Украины, в том числе и города Ивано-Франковск.

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Партнерское сотрудничество Ивано-Франковска с городом Серпухов длилось начиная с 2001 года, а городом Сургут – с 2003 года.

Напомним, в конце декабря прошлого года фракция ВО "Свобода" в Киевсовете внесла проект решения о безотлагательном расторжении двусторонних соглашений о "побратимских отношениях" Киева с российскими городами и регионами.