Киев может разорвать отношения с российскими городами-побратимами (документы)

Это касается, в частности, Москвы, Волгограда, Санкт-Петербурга, Улан-Удэ, Махачкалы и республики Коми.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил "свободовец" Александр Аронец.

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"В то время, как в стране уже 2 года война с Россией, киевская власть вместо немедленной отмены таких позорных соглашений занимается только решением своих финансовых и личных вопросов. Не могу себе представить, чтобы в 1943 году Москва оставалась городом-побратимом Берлина", - говорится в его сообщении.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения между Украиной и Российской Федерацией о контроле за качеством продукции, поставляемой Вооруженным силам Украины и РФ.