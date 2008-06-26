Богатырева не собирается разводится с Януковичем

Секретарь СНБО Раиса Богатырева не собирается расставаться с Партией регионов. Об этом она заявила в интервью газете "Комсомольская правда в Украине".

Отвечая на вопрос корреспондента о том, согласится ли она принять заочное предложение Игоря Криля возглавить "Единый Центр", политик ответила: " Помните, Чехов писал, что краткость - сестра таланта. И я вам тоже одной короткой фразой отвечу: развод с Партией регионов не планирую! (Смеется.) Заочные предложения не принимаю, а мою «очную» позицию все знают: я была и есть одним из основателей ПР, а мои моральные принципы не позволяли мне поступать легковесно".