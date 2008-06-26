Дочь и зять Тимошенко дают показания заочно

В распоряжении редакции газеты "Сегодня"оказались акты судебно-медицинского освидетельствования Шона Карра и Евгении Тимошенко после известного инцидента на одесском пляже "Ланжерон". Документы на условиях анонимности изданию передал народный депутат из фракции НУ-НС, близкий соратник нынешнего министра внутренних дел Юрия Луценко.

Гражданин Великобритании Шон Карр, 1968 года рождения, рассказывает, что вечером 20 июня он и его супруга ехали на мотоцикле. Около шлагбаума на пляж "Ланжерон" возникла конфликтная ситуация "с одним из мужчин в черной форме", когда Шон попытался отъехать назад, с мотоцикла упала его жена. Далее британца, по его словам, стянули с мотоцикла за руки, один из мужчин в форме заломил его левую руку за спину, а второй "захватил локтем за шею спереди", пытаясь повалить его на землю. Затем пристегнули правую руку к шлагбауму. По утверждению Карра, через пять минут приехал "Беркут", наручники сняли, но, когда он стал кричать, ему в лицо брызнули из газового баллончика. В акте говорится, что травмы (ссадины на тыле кистей, ссадины левого локтевого и коленного суставов), полученные гражданином Карром в результате этого инцидента, можно квалифицировать как легкие телесные повреждения. Касательно еще одной травмы — левого плечевого сустава — то, по мнению эксперта, определить степень ее тяжести возможно лишь после окончания лечения.

Из объяснений Евгении Карр (Тимошенко) следует, что около шлагбаума, "мужчина в форме" сбросил ее с мотоцикла за ногу, а когда она попыталась оттянуть милиционеров от супруга, один из них случайно ударил ее локтем в голову. Кровоподтеки на левом плече и левой голени специалисты также охарактеризовали как легкие телесные повреждения. Оба документа выданы одесским областным бюро судебно-медицинской экспертизы и подписаны Азаровой Т. В. В медицинском освидетельствовании принимали участие врачи одесской клиники "Интосана", которая, по данным СМИ, принадлежит депутату-"бютовцу" Вячеславу Круку.

В среду в Одессе давали показания прапорщик внутренних войск Дмитрий Осипенко и солдат Вадим Губский, которые вечером 20 июня не пропустили мотоцикл Шона Карра на пляж "Ланжерон". В восемь утра на зеленых "Жигулях" бойцов подвезли к зданию облуправления милиции. Следом подкатил серебристый "Фольксваген" с киевскими номерами. В сопровождении генерал-майора прапорщик и солдат пошли на допрос.

"Держимся! Больше сказать ничего не могу, идет разбирательство, нам запретили распространяться!" — бодро сказал Вадим Губский, когда через три часа вышел из здания УВД.

Парни прославились на всю страну, когда не открыли проезд для "Харлея" зятя премьер-министра, а когда словесная перепалка переросла в потасовку, пристегнули наручниками британского рокера к шлагбауму. Напомним, в ВВ говорят, что бойцы действовали в рамках закона и что конфликт якобы спровоцировал Шон Карр и его жена. Когда милиционеры отказались открывать шлагбаум, иностранец плюнул солдату в лицо, а Евгения стала кричать на постовых, ударила солдата по лицу и поцарапала шею.

Почти пять дней о судьбе Губского и Осипенко ничего известно не было. Сразу после инцидента они пропали. Как сообщали источники "Сегодня" в одесской милиции, прапорщика и солдата намеренно изолировали, чтобы те чего лишнего не сболтнули журналистам, пока не будет четкой и ясной позиции руководства внутренних войск. Видимо, для моральной поддержки в Одессу срочно прибыл заместитель командующего ВВ генерал-майор Николай Мишакин.

По словам Ольги Богаченко, руководителя центра общественных связей УМВД Украины в Одесской области, в понедельник была создана специальная комиссия, которая разбирается с инцидентом. В то же время, как сообщили изданию источники в областном управлении внутренних дел, Шона Карра и Евгению Тимошенко на допросы не вызывают, они дают показания заочно.