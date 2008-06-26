Мороз о деле Гонгадзе, ПАСЕ, заказчиках и руководстве страны

Нынешнее руководство Украины связано определенными обязательствами с прежней властью. Так спикер Верховной Рады Украины 5 созыва, лидер СПУ Александр МОРОЗ прокомментировал выводы юридического комитета ПАСЕ по расследованию дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

В коментариии А.МОРОЗА, размещенном на сайте СПУ сказано, что «за рубежом есть лица, кровно заинтересованные в сохранении неведения – в глобальном смысле».

Он подчеркнул: «мне понятна позиция Европы, требующей расставить все точки над «і» в деле Гонгадзе, назвать заказчиков, а не исполнителей этого преступления. Только тогда украинская власть смоет с себя это позорное пятно». По его словам, сегодня «идет процесс блокирования: меняются следственные группы, процесс затягивается, притупляется общественный интерес». А.МОРОЗ подчеркнул, что до сих пор не исследованы всерьез записи Николая МЕЛЬНИЧЕНКО, “а они, уверен, могут пролить свет на самые темные «углы» дела». «Генпрокуратура просто настаивает на приобщении кассет к материалам следствия – не для того ли, чтоб их немедленно уничтожить?” - сказал А.МОРОЗ.

По его словам, это свидетельствует, что “нынешнее руководство Украины связано определенными обязательствами с прежней властью».

Как сообщал УНИАН, юридический комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы считает, что расследование убийства журналиста Г.Гонгадзе нельзя рассматривать как завершенное, пока не будут привлечены к ответственности организаторы преступления. Отчет ПАСЕ по этому вопросу был обнародован во вторник, 24 июня.

Юридический комитет ПАСЕ приветствует вынесение приговоров трем бывшим работникам милиции – исполнителям убийства, однако считает необходимым проверить подлинность записей, сделанных бывшим работником охраны президента Леонида КУЧМЫ майором Николаем МЕЛЬНИЧЕНКО, на которых бывший президент якобы договаривается с двумя другими высокопоставленными лицами о том, как избавиться от журналиста Г.Гонгадзе.

Комитет считает необходимым привлечь другие возможности проверки записей, чтобы они могли быть использованы как доказательства, в случае потребности следствия. Кроме того, следует проверить, при каких обстоятельствах непосредственный начальник трех осужденных милиционеров генерал милиции Алексей ПУКАЧ смог избежать расследования и скрыться от ареста в Израиле.

Автор отчета Сабина ЛОЙТГОЙЗЕР-ШНАРРЕНБЕРҐЕР сообщила, что приложила все усилия, чтобы помочь прийти к согласию между майором Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, Генеральной прокуратурой Украины и Департаментом юстиции США и сделать возможным технический анализ записей, которыми располагает Н.МЕЛЬНИЧЕНКО. По словам автора отчета, «господин МЕЛЬНИЧЕНКО обратился за международным участием в этом деле во избежание какой-либо нечестной игры».