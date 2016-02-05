Порошенко хочет поменять закон о заочном правосудии для наказания виновных в расстрелах на Майдане

Об этом сообщает пресс-служба главы государства по итогам его встречи с председателем Службы безопасности Украины Василием Грицаком и генеральным прокурором Виктором Шокиным, которые отчитались о нововыявленных важных обстоятельствах в следствии по расследованию преступлений против Майдана.

Президент подчеркнул, что все виновные в расстреле "майдановцев" обязательно должны быть привлечены к ответственности, в том числе и те, кто отдавали преступные приказы.

По его словам, представленные сегодня СБУ и Генпрокуратурой материалы "существенно увеличивают доказательную базу для привлечения к ответственности конкретных должностных лиц, причем не только тех, кто убивал из этого оружия украинских героев".

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"Мы можем сейчас проследить и тех, по чьему приказу это оружие было выдано, - заказчиков и организаторов убийств, что существенно улучшает доказательную базу", - сказал Порошенко.

В связи с этим президент отметил, что будет настаивать, чтобы Верховная Рада на ближайший сессии внесла изменения в закон о заочном правосудии, для того чтобы все виновные были наказаны.