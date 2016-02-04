Абромавичуса могут "разыграть в темную" - нардеп

23:34, 04 февраля 2016
Политика
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Фракция "Народного фронта" не будет голосовать за отставку министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичуса.

Абромавичус / Фото УНІАН

Об этом заявил народный депутат Игорь Гузь в эфире ток-шоу "Право на власть", передает ТСН.

По его мнению, Айварас Абромавичус неплохо сработал. Правда, в парламенте министра, по словам Гузя, могут "разыграть в темную", чтобы развалить коалицию.

Также он считает, что новая избирательная кампания ничего не даст.

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Как сообщал УНИАН, 3 февраля министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус принял решение уйти в отставку с поста главы Минэкономразвития и призвал парламент проголосовать по этому вопросу как можно скорее. Сегодня Абромавичус отметил, что не намерен отзывать свое заявление об отставке.

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