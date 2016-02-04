Яценюк: Кабмин разрабатывает план действий на следующие 12 месяцев

Об этом сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе внеочередного заседания Кабмина.

«Я хотел бы лично поблагодарить всех министров, которые сидят за этим столом. Мы собрались год назад и многие не знали друг друга. Но за год мы стали командой. И то, что сегодня происходит, говорит о том, что мы команда правительства, работающая над реформами, которые нужны стране. У нас принцип – один за всех и все за одного. Мы пришли единой командой, и мы будем работать единой командой. Мы определили принципы, на которых правительство работает. Эти принципы подписаны членами коалиции, это было написано на бумаге. Мы требуем не деклараций, а свидетельства того, чего ждет общество – честности, прозрачности, ответственности, отсутствия шантажа, политического давления и торговли под столом за должности министров, заместителей и руководителей госкомпаний. Исключительно честная и прозрачная работа», – сказал Яценюк.

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При этом он подчеркнул, что этих принципов должны придерживаться все ветви власти. «Есть решение о подготовке и обнародовании четкого пошагового плана действий на следующие как минимум 12 месяцев. Плана, который предполагает ответственность министров, но ни один политик не будет иметь права вмешиваться в деятельность министров», – сказал глава правительства.

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Как сообщал УНИАН, в Кабинете министров состоялось экстренное заседание правительства, в ходе которого свои заявления об отставке отозвали главы Минагропрода, Минздрава, Мининформполитики и Мининфраструктуры. В то же время министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус своего заявления об отставке не отзывал и на заседании не присутствовал.