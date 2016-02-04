Луценко назвал новую причину, по которой Яценюк может отправиться в отставку

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко заявил в комментарии журналистам.

"Если премьер-министр не хочет формировать действительно коалиционное ответственное правительство и будет отказываться от кандидатур только потому, что он не хочет с ними работать, то может появиться постановление об отставке. Тогда, конечно, наступит парламентский кризис и тогда начнется поиск, кто станет премьер-министром", - отметил Луценко.

При этом он сказал, что не видит кандидата на должность главы правительства.

По словам Луценко, фракция "Объединения "Самопомич" заявляет, что у них есть по крайней мере три кандидатуры.

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При этом Луценко пошутил, что "пусть бы хоть одну назвали и я буду доволен, потому что у меня уже картинки с кроликом закончились для Фейсбука, поэтому может что-то новое будет".

Как сообщалось, ранее Луценко заявлял, что дальнейшее пребывания Яценюка на должности премьер-министра будет зависеть от отчета правительства в парламенте. Отчет планируется заслушать в ВР на пленарной неделе с 16 по 19 февраля.

Фракция БПП на заседании 1 февраля утвердила своих кандидатов на должности в Кабинете министров.

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На должность министра здравоохранения была предложена кандидатура Алексея Гончаренко, министра экологии - Глеба Загория, первого вице-премьера - Виталия Ковальчука, вице-премьера по евроинтеграции - Ольги Бельковой, министра образования - Александра Спиваковского, министра культуры - Евгения Нищука.

Вместе с тем 2 февраля Луценко заявил, что будет инициировать возвращение к обсуждению кандидатур в правительство.

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