БПП озвучил свои кандидатуры в состав нового правительства
Парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" на своем заседании в понедельник утвердила список своих кандидатов на должности в Кабинете министров.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на нардепа из БПП Сергея Лещенко.
Согласно информации депутата, главу фракции БПП Юрия Луценко уполномочили озвучить фамилии кандидатов на переговорах с фракциями коалиции.
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В частности, на посты в правительстве претендуют:
Алексей Гончаренко - министр здравоохранения;
Глеб Загорий - министр экологии;
Тарас Кутовой - министр аграрной политики;
Павел Рябикин - министр инфраструктуры;
Виталий Ковальчук - первый вице-премьер;
Евгений Нищук - министр культуры;
Ольга Белькова - вице-премьер по евроинтеграции;
Александр Спиваковский - министр образования.
По словам Лещенко, на заседании фракции не было кворума, что значит, решение было принято с нарушением положения о фракции.
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