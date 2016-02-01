БПП озвучил свои кандидатуры в состав нового правительства

20:35, 01 февраля 2016
Политика
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Парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" на своем заседании в понедельник утвердила список своих кандидатов на должности в Кабинете министров.

фото: УНИАН

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на нардепа из БПП Сергея Лещенко.

Согласно информации депутата, главу фракции БПП Юрия Луценко уполномочили озвучить фамилии кандидатов на переговорах с фракциями коалиции.

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В частности, на посты в правительстве претендуют:

Алексей Гончаренко - министр здравоохранения;

Глеб Загорий - министр экологии;

Тарас Кутовой - министр аграрной политики;

Павел Рябикин - министр инфраструктуры;

Виталий Ковальчук - первый вице-премьер;

Евгений Нищук - министр культуры;

Ольга Белькова - вице-премьер по евроинтеграции;

Александр Спиваковский - министр образования.

По словам Лещенко, на заседании фракции не было кворума, что значит, решение было принято с нарушением положения о фракции.

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