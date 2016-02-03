"Я решил в этом не участвовать": Абромавичус рассказал о влиянии "серых кардиналов" на госпредприятия

Для министра экономики Айвараса Абромавичуса стало большим сюрпризом, что некоторые из новых политиков "полезли" в госкомпании.

Об этом он заявил в интервью изданию "Новое время".

Абромавичус заявил, что достаточно быстро почувствовал, что так называемые «серые кардиналы» пытаются повлиять на государственные предприятия.

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"Это достаточно быстро почувствовалось. Для меня это не было сюрпризом. Я этого ожидал. Но я ожидал, что будут какие-то старые интересы, а не новые. Я ожидал красных директоров, регионалов в стиле (Виктора) Бондика в Укртрансхимамиаке. Для меня большим сюрпризом стало то, что некоторые из новых политиков полезли в госкомпании", - заявил он.

Министр экономики уточнил, что речь о тех политиках, которые недавно ушли в отставку (Кононенко и Мартыненко - "Новое время").

"Мы придумали обязательный аудит, публиковать финансовую отчетность – этого же ничего не было. Можно было красть, как хочешь, и никто этого не видел. Мы все это поставили. Создали номинационный комитет [для отбора руководителей госкомпаний], который сначала встретил сопротивление со стороны олигархов, потом судами сбивали разного вида конкурсы, и это все действовало и действовало. Мы постоянно эти процессы пытались улучшить. Но это не работало. Был саботаж по назначению людей на руководящие должности в госкомпаниях", - заявил министр.

Он также отметил, что саботаж и политическое давление начиналось в линейных министерствах.

"Я этого не видел, но чувствовал. Подают таких кандидатов, что уже ясно, что это не из этой оперы. Когда номинационный комитет с иностранцами в составе видел этих людей, они все голосовали против. Поэтому в конце года мы еще раз решили улучшить эту систему и приняли постановление №777. Мы убрали возможность инициирования конкурса линейным министерством по топ-60 компаниям и забрали эту функцию под министерство экономики. И, конечно же, привлекательность должности министра экономики сразу же выросла", - подчеркнул Абромавичус.

Министр заявил, что тогда НАК Нафтогаз добавили в управление.

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"Это же не так, что НАК Нафтогаз решили из Министерства топлива и энергетики передать кому попало. Впереди реформы в НАК Нафтогаз идет EБРР [Европейский банк реконструкции и развития], который дал большущий кредит. Поэтому EБРР, который знает кто здесь и чем занимается, сказал [передать НАК Нафтогаз в управление] только в Министерство экономики. После чего привлекательность и важность должности министра экономики выросла до поднебесья. Это вылилось в начале этого года в желание порулить этими потоками. Давление сумасшедшее. Я решил в этом не участвовать", - резюмировал политик.