Посол Украины в Австрии начал Twitter-кампанию в поддержку Соглашения об ассоциации перед референдумом в Нидерландах

Соответствующую кампанию в микроблоге Twitter украинский дипломат ведет на английском языке с хэштегом "Голландская поддержка для Украины" (#DutchSupport4Ukraine).

"Тысячи евреев вынуждены были спасаться из оккупированного Донецка. Не поощряй антисемитизм путем голосования «Нет» на референдуме", - заявил посол.

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"Первой вещью, которую Россия сделала в оккупированном Луганске, было силовое изгнание чернокожих студентов. Не поощряй расизм путем голосования «Нет» на референдуме", - отметил дипломат.

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Аналогичное обращение он сделал и об объявлении Россией в оккупированном Донецке гомосексуализма преступлением.