Европа хочет принимать больше студентов из "третьих" стран

Комитет по вопросам культуры и образования Европарламента выступает за облегчение доступа студентов из третьих стран к учебе в университетах ЕС в рамках программы Erasmus Mundus.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в одобренном 24 июня проекте доклада Мариэль де САРНЭ (группа либеральных партий, Франция). «За» проект доклада проголосовали 33 члена комитета, против – 2, воздержался – один.

В документе депутаты обращают внимание на необходимость в ходе реализации второго этапа программы Erasmus Mundus облегчить выдачу виз студентам третьих стран, которые едут в Европу, и не взимать с них плату за учебу.

“Европейское высшее образование должно быть конкурентным и притягивать много зарубежных студентов и преподавателей университетов, которые до этого направлялись на учебу в США”, - отмечается в проекте доклада.

Депутаты выразили убеждение, что для студентов, которые приезжают в ЕС в рамках программы Erasmus Mundus, нужно создать специальную визу. Кроме того, по мнению депутатов, будущие иностранные студенты из третьих стран имеют еще за полгода знать, в какой именно университет они должны ехать, чтобы своевременно получить визу.

Депутаты также отметили важность лингвистического разнообразия при учебе, а поэтому выразили пожелание, чтобы подготовительные программы по вступлению в университеты должны способствовать употреблению по меньшей мере двух европейских языков, а студенты должны в случае необходимости получить право пройти лингвистическую подготовку.

На реализацию второго этапа программы Erasmus Mundus предусмотрено 950 млн. евро, а сам этап рассчитан на 2009-2013 годы.

В течение первого этапа с 2004 по 2008 годы по программе учились 4424 студента из третьих стран, к участию в программе было привлечено 323 университета, из них 265 – в Европе.

Предусматривается, что проект доклада будет вынесен на рассмотрение сессии Европарламента в конце сентября – в октябре.

*** Образовательная программа Erasmus Mundus была основана в 2004 году. Она создает условия для сотрудничества европейских университетов с образовательными институтами из-за границ ЕС, а также для учебы студентов со всего мира в высших учебных заведениях Союза. Программа названа в честь выдающегося нидерландского просветителя и гуманиста Эразма Роттердамского.