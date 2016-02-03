Яценюк заверил, что правительство готово отчитаться в Раде, несмотря на отставку "некоторых министров"

«Кабинет министров работает, мы будем выполнять программу работы Кабинета министров. Мы будем проводить реформы, защищать членов нашей команды, мы будем требовать расследований фактов злоупотреблений, коррупции, политического давления, будем обращаться в антикоррупционные органы, - сказал Яценюк. - Несмотря на все трудности и критику, несмотря на все команды, которые будут против правительства и курса реформ, будем далее работать, как мы это делали в течение последних 24 месяцев. Мы в ожидании отчета Кабинета министров в Верховной Раде Украины».

Яценюк подчеркнул, что министры ощущают постоянное политическое давление, которое уже вынудило ряд министров написать заявления об отставке.

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«Мы работаем, возможно, ошибаемся, но мы работаем, - сказал глава правительства. - Моя позиция следующая: мы далее будем бороться и работать. Если кого-то это не устраивает из народных депутатов или фракций, они имеют право собрать 150 голосов, пойти в парламент, поставить резолюцию недоверия Кабмину, найти большинство и взять на себя всю полноту ответственности. Мы будем уважать это решение демократического парламента. Но кто идет на эти шаги, тоже должен понимать ответственность за последствия таких шагов».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 февраля, министр экономического развития и торговли Украины Абромавичус принял решение подать в отставку и призвал парламент проголосовать по этому вопросу уже завтра.

Министр подчеркнул, что ключевой причиной его увольнения стал конфликт с заместителем главы фракции "БПП" Игорем Кононенко, который "в последнее время сделал очень много для того, чтобы заблокировать мою работу и работу моей команды".

"Ни я, ни моя команда не готовы служить прикрытием для обновления старых и создания новых схем в интересах отдельных политических и бизнес-игроков... У меня и моей команды нет желания быть ширмой для откровенной коррупции или подконтрольными марионетками для тех, кто хочет в стиле старой власти установить контроль над государственными деньгами", - сказал Абромавичус.