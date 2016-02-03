ВР сегодня планирует ратифицировать японский и польский кредиты, а также статус представительства НАТО (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено в повестке дня заседания.

Также среди внесенных соответствующих законопроектов – о ратификации соглашения с правительством Японии относительно Кредитного соглашения о втором займе на политику развития на осуществление экономических реформ между правительством Украины и Японским агентством международного сотрудничества и о ратификации соглашения между правительствами Украины и Польши о предоставлении кредита.

Кроме того, сегодня ВР планирует рассмотреть законопроект, который касается лишения государственных наград.

Также парламент планирует утвердить повестку дня четвертой сессии, которая вчера несколько раз ставилась на голосование, но не была поддержана народными депутатами.

В 15.00 запланированы парламентские слушания по реформе отрасли информационно-коммуникационных технологий и развития информационного пространства Украины.