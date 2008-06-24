Тимошенко думала, что Янукович хоть крестик нарисует за ее отставку

Премьер-министр Юлия Тимошенко считает несерьезными намерения Партии регионов добиться ее отставки через Верховную Раду.

Об этом Тимошенко сказала в интервью "Украинской правде", комментируя зарегистрированный в парламенте проект постановления за подписями более чем 150 регионалов об отчете правительства.

"Для того, чтобы эта заявка выглядела солидно, надо чтобы там стояло не 150 подписей, а 250", – отметила Тимошенко.

Премьер обратила внимание на то, что проект постановления подписали даже не все члены фракции Партии регионов.

"Я так понимаю, что там не все умеют читать и писать, но хотя бы крестик поставили. Кстати, и Янукович не подписал, и руководство фракции", - вспомнила она.

"Если они имеют серьезные намерения, но при этом собрали не все подписи, это говорит, что у них внутри разброд и шатание", - добавила Тимошенко.

Премьер заявила, что "кто бы там не готовил отставку, но они будут разочарованы, так как ничего не выйдет".

"Все враги наведения порядка в Украине уже много лет мечтают, чтобы куда-то меня девать", - добавила Тимошенко.

Премьер подчеркнула, что закон о внешней и внутренней политике, предложенный главой Верховной Рады Арсением Яценюком, должен быть принят вместе с программой действий правительства.

На вопрос, не хочет ли Тимошенко таким образом получить годовой иммунитет от отставки, она сказала:

"Это нормальный, последовательный шаг, когда основы внешней и внутренней политики, которой будет руководствоваться коалиция, будут приняты вместе с программой действий правительства и изменениями в бюджет".

"Это все связанный между собой блок вопросов", - объяснила премьер.

На вопрос, что такое объединение не поддержат депутаты–"нашеукраинцы", ориентированные на Виктора Балогу, Тимошенко ответила: "Это будет полный тест, что надо объединяться не вокруг интриг, а вокруг программы действий".