Путин и Меркель обсуждали выборы на Донбассе по согласованному с представителями оккупированных районов законодательству

Об этом шла речь во время телефонного разговора лидеров России и Германии, сообщает пресс-служба Кремля.

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"Подробно обсуждалась проблематика урегулирования кризисной ситуации в Украине. Высказана взаимная заинтересованность в обеспечении устойчивого перемирия на линии соприкосновения сторон и в целом подчеркнули безальтернативность полномасштабной реализации Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года", - говорится в сообщении.

В Кремле подчеркивают, что "конкретно затрагивались вопросы о проведении в Украине конституционной реформы и организации на Донбассе местных выборов по согласованному с представителями Донецка и Луганска законодательством. Достигнута договоренность продолжить активную совместную работу в рамках так называемого "нормандского формата", включая проведение в ближайшие дни встречи министров иностранных дел".

Отмечается, что Владимир Путин и Ангела Меркель также обменялись мнениями по ряду аспектов двустороннего сотрудничества. Беседа носила деловой и конструктивный характер, заявляют в Кремле.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель согласовали позиции насчет выполнения Минских договоренностей и по вопросу предоставления украинцам безвизового режима с ЕС.

Глава Украинского государства подчеркнул необходимость полного прекращения огня, возобновления украинского контроля над границей, вывода российских войск и освобождения всех заложников.

1 февраля Меркель заявила, что санкции против РФ будут сохранены, пока Россия не выполнит Минских договоренностей.