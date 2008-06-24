Балога тайно встретился с Тимошенко и предложил помощь?

Запланированная Партией регионов отставка Кабинета министров может не состояться. По информации источников газеты "Коммерсант Украина" в правительстве, в конце минувшей недели состоялась встреча премьера Юлии Тимошенко и главы Секретариата Президента Виктора Балоги, которая была посвящена поиску вариантов для сохранения коалиции демократических сил. Юлии Тимошенко было предложено инициировать отставку министров по квоте фракции "Наша Украина–Народная самооборона" и потребовать публичного покаяния от министра внутренних дел Юрия Луценко и народного депутата Давида Жвании, выступавших с нелицеприятными заявлениями в адрес Виктора Ющенко. Взамен Виктор Балога гарантировал сохранение большинства и привлечение в коалицию блока Литвина.