Кернес ухитрился разозлить даже главного регионала области

Председатель Харьковского областного совета, руководитель областной организации Партии регионов Василий Салыгин сказал сегодня журналистам, что пятничный инцидент в стенах мэрии (секретарь горсовета Геннадий Кернес ударил ногой руководителя фракции НСНУ в горсовете в область поясницы) он видел лишь по телевидению. И не поговорил еще со сторонами конфликта, пишет Объектив

"Но даже если это было с обеих сторон, лично я считаю, что это недопустимо ни для депутата, ни для, тем более, руководителя, и также недопустимо для обывателя. Я уверен в том, что это будет предметом расмотрения (на партийном заседании. - Ред.)," - заявил Салыгин.

Но несмотря на недовольство Салыгина действиями Геннадия Кернеса, председатель областной организации Партии регионов отрицает какие-либо внутрипартийные разногласия.