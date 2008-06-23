Кернес ухитрился разозлить даже главного регионала области
18:18, 23 июня 2008Политика
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Салыгин обещает "рассмотреть"
|Геннадий Кернес
"Но даже если это было с обеих сторон, лично я считаю, что это недопустимо ни для депутата, ни для, тем более, руководителя, и также недопустимо для обывателя. Я уверен в том, что это будет предметом расмотрения (на партийном заседании. - Ред.)," - заявил Салыгин.
Но несмотря на недовольство Салыгина действиями Геннадия Кернеса, председатель областной организации Партии регионов отрицает какие-либо внутрипартийные разногласия.
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