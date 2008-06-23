Черновецкий собирается сократить количество районов в Киеве

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ видит необходимость в сокращении количества районов в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге, говоря на тему существующих в городе проблем, касающихся незаконной торговли и благоустройства.

«Я собираюсь бороться со многими нехорошими вещами в городе: незаконной торговлей, незаконными ларьками и прочими явлениями через реорганизацию всей районной системы. Я собираюсь упразднить две трети райадминистраций, которые не выполняют надлежащим образом мои распоряжения», - сообщил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

При этом он добавил, что всегда добивается того, чего хочет.

Как известно, в настоящее время в Киеве 10 районов.