Полтавский облсовет требует прекратить репрессии и освободить Корбана и других политзаключенных (документ)

Полтавский областной совет обратился к Верховной Раде и Президенту Украины Петру Порошенко с требованием прекратить политические репрессии и освободить всех заключенных патриотов, среди которых – один из лидеров УКРОПа Геннадий Корбан. Соответствующее обращение было принято Полтавским облсоветом 29 января и поддержано 44-мя из 67-ми присутствующих в зале депутатов.

«Действующая власть на словах осуждает российского агрессора за политические репрессии, а на деле цинично разворачивает репрессии внутри страны. Такая практика уничтожает авторитет Украины в мире, доверие людей к власти, государству и правоохранительной системе», – говорится в тексте обращения.

Кроме того, полтавские депутаты заявили о поддержке инициативы своих коллег в Верховной Раде относительно увольнения с должности Генерального прокурора Украины Виктора Шокина, а также попросили президента Порошенко привлечь к ответственности правоохранителей и судей, которые своими действиями, порочат авторитет Украинского государства.

Инициатор обращения, председатель фракции УКРОПа в Полтавском облсовете Сергей Соловей отметил, что соответствующее решение поддержали представители всех партий совета. За обращение проголосовали даже несколько депутатов от «БПП», несмотря на то, что некоторые их коллеги пытались не допустить его включения в повестку дня.

«Факт поддержки этого обращения Полтавским областным советом свидетельствует о кардинальном изменении настроений в нашем обществе», – отметил Соловей.