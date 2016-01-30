Пытавшегося въехать на российский курорт "замглавы МВД ДНР" выдворили из РФ - Аброськин
Начальник Главного управления полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявляет, что "замминистра внутренних дел ДНР" Игорь Мельников был на днях выдворен из России после попытки попасть в курортный город Туапсе (Краснодарский край).
Об этом Аброськин рассказал на своей странице в Facebook.
"Удивительное рядом. В конце января Игорь Мельников, один из руководителей "Министерства внутренних дел ДНР", отправился в соседнюю страну - как считают "лидеры ДНР", партнера "молодой республики". Но при въезде в Туапсе, на одном из пунктов пропуска представители РФ, "партнеры" продержали "республиканцев" на дороге больше пяти часов", - написал он.
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По словам начальника полиции Донетчины, у самозваного "замминистра" боевиков сняли отпечатки пальцев и выдворили обратно на территорию, подконтрольную "ДНР".
"Затем, как у обычного террориста, в здании УВД Туапсе взяли объяснения, дактилоскопировали и отправили восвояси, на просторы фейковой республики. Черти должны знать свое место", - подчеркнул Аброськин.
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