Пытавшегося въехать на российский курорт "замглавы МВД ДНР" выдворили из РФ - Аброськин

Об этом Аброськин рассказал на своей странице в Facebook.

"Удивительное рядом. В конце января Игорь Мельников, один из руководителей "Министерства внутренних дел ДНР", отправился в соседнюю страну - как считают "лидеры ДНР", партнера "молодой республики". Но при въезде в Туапсе, на одном из пунктов пропуска представители РФ, "партнеры" продержали "республиканцев" на дороге больше пяти часов", - написал он.

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По словам начальника полиции Донетчины, у самозваного "замминистра" боевиков сняли отпечатки пальцев и выдворили обратно на территорию, подконтрольную "ДНР".

"Затем, как у обычного террориста, в здании УВД Туапсе взяли объяснения, дактилоскопировали и отправили восвояси, на просторы фейковой республики. Черти должны знать свое место", - подчеркнул Аброськин.

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