Министр аграрной политики и продовольствия Павленко подал в отставку

20:58, 29 января 2016
Политика
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Министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко подал в Верховную Раду заявление об отставке в ответ на решение политсовета партии «Объединение Самопомощь» о его отзыве из Кабинета министров.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Павленко сегодня написал на своей странице в соцсети.

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«Я должен выполнить решение фракции, которая 14 месяцев назад выдвинула меня на должность Министра.

Мною написано заявление об отставке, которое я подал в Верховную Раду Украины. Дальнейшую судьбу заявления решит коалиция депутатских фракций и украинский парламент», - указано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко ранее на своей странице в Facebook заявил, что «поражен» решением политсовета партии отозвать его с должности, поскольку с ним не велись никакие консультации по этому поводу.

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