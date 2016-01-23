Павленко отреагировал на заявление "Самопомочи" о его отзыве с должности министра

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня меня поразило заявление Политсовета партии «Самопомич», поскольку партия всегда высоко оценивала работу моей команды", - говорится в сообщении.

По словам Павленко, с ним по поводу отставки не велись консультации.

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"Я не являюсь членом какой-либо партии и не вхожу ни в какие партийные органы. У меня нет никаких кулуарных обязательств", - подчеркнул министр.

Павленко также отметил, что под его руководством министерство провело успешные реформы, которые признали все: бизнес, общественность, эксперты, европейское и международное сообщество.

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"По всем рейтингам Минагрополитики – лидер по реализации реформ. "Трансперенси интернешнл" признало аграрную отрасль одной из немногих, где уменьшены коррупционные риски", - отметил министр.

Я займався і буду займатись єдиною політикою – аграрною. Я пішов працювати в Уряд після нашої спільної перемоги у Револю... Posted by Олексій Павленко on Friday, January 22, 2016

Как сообщал УНИАН, во фракции "Самопомич" сообщили о решении отозвать министра АПК Алексея Павленко из Кабмина. Вместе с тем, депутат фракции «Самопомич» Анна Романова заявила, что фракция не обсуждала вопрос отставки Алексея Павленко с должности министра, его принимал политсовет партии.