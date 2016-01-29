КС 30 января начнет рассмотрение доработанного проекта изменений в Конституцию в части правосудия
Завтра, 30 января, Конституционный суд начнет рассмотрение дела по обращению Верховной Рады о предоставлении заключения относительно соответствия доработанного законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно правосудия требованиям статей 157 и 158 Конституции.
Как сообщает пресс-служба КС, заседание начнется в 11:00.
Рассмотрение будет проводиться в форме письменного слушания.
Как сообщалось, Рада 28 января направила в КС обновленный законопроект об изменениях в Конституцию относительно правосудия.
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Этот законопроект был внесен в парламент президентом 26 января на замену соответствующего законопроекта, на который КС 22 января уже дал положительное заключение. Тот законопроект ВР своим решением отозвала.
Новый законопроект отличается от предыдущего, в частности, тем, что оставляет ныне действующую норму о том, парламент имеет право выражать недоверие генеральному прокурору.