КС 30 января начнет рассмотрение доработанного проекта изменений в Конституцию в части правосудия

Как сообщает пресс-служба КС, заседание начнется в 11:00.

Рассмотрение будет проводиться в форме письменного слушания.

Как сообщалось, Рада 28 января направила в КС обновленный законопроект об изменениях в Конституцию относительно правосудия.

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Этот законопроект был внесен в парламент президентом 26 января на замену соответствующего законопроекта, на который КС 22 января уже дал положительное заключение. Тот законопроект ВР своим решением отозвала.

Новый законопроект отличается от предыдущего, в частности, тем, что оставляет ныне действующую норму о том, парламент имеет право выражать недоверие генеральному прокурору.