Рада направила на заключение в КС доработанный проект изменений в Конституцию в части правосудия

Как передает корреспондент УНИАН, это уже было второе голосование по данному вопросу, поскольку при первом голосовании поддержали направление в КС только 220 (при необходимых 226) из 340 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Затем было еще одно нерезультативное голосование за возвращение к рассмотрению данного вопроса. Позже парламент все же вернулся к данному вопросу и проголосовал за направление законопроекта на заключение КС.

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В постановлении, которым предусмотрено включение в повестку дня и направление в КС изменений в Конституцию в части правосудия, отмечается, что отзывается законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия) в редакции от 25 ноября 2015 года. Как известно, на этот законопроект уже было заключение КС.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 22 декабря 2015 года обратилась в КС с ходатайством дать заключение о соответствии законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно правосудия (№ 3524), представленного президентом Украины на рассмотрение как безотлагательный, требованиям статей 157 и 158 Основного Закона.

22 января Конституционный Суд дал заключение на проект изменений в Основной Закон в части правосудия. Он признал эти изменения конституционными.

Вместе с тем президент внес в парламент доработанный проект изменений в Конституцию, которым предусмотрено оставить ныне действующую норму о том, что Верховная Рада имеет право выражать недоверие генеральному прокурору.