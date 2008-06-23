Полтавский губернатор наехал на Тимошенко

Председатель Полтавской областной государственной администрации Валерий АСАДЧЕВ призывает правительство не обвинять губернаторов в росте инфляции, а формировать правильную макроэкономическую политику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.АСАДЧЕВ сказал в интервью журналистам после аппаратного совещания в ОГА.

«Не следует искать виноватых, а готовиться к возможным новым виткам инфляции я призываю Кабинет министров Украины”, - сказал руководитель Полтавской области.

По его словам, местным руководителям не привыкать слышать обвинения со стороны правительства, которое пытается переложить на них ответственность за инфляционные процессы в стране. “Я могу сказать это не стесняясь, как говорил и предыдущему премьеру, который тоже пытался свалить на губернаторов макроэкономические просчеты чиновников. Не существует региональных оттенков инфляции, потому что это один из показателей, который демонстрирует динамические процессы в экономике, а они связаны между собой не только на территории страны, но и переплетаются с внешними факторами. И поэтому не может отдельно быть инфляции в Полтаве или, например, в Киеве”, - сказал В.АСАДЧЕВ.

По его убеждению, нынешнее правительство, “так же, как и его предшественники, не умеет правильно формировать макроэкономическую политику”.

По словам В.АСАДЧЕВА, “с одной стороны, им, как правильно подчеркнул Президент Виктор ЮЩЕНКО, хочется много наобещать и быть своеобразными дедами морозами и всем раздавать подарки. А с другой стороны, когда начинается обратный процесс, и денежная масса, что выбрасывается на рынок, порождает рост цен, чиновники начинают искать крайних, и кто где не доработал”.

При этом он привел пример с пассажирскими перевозками: если цены на топливо уже почти достигли одного евро, то как в таких условиях в регионах может не дорожать стоимость перевозок. Это касается и многих других направлений, заметил губернатор. По словам председателя Полтавской ОГА, инфляцию также стимулирует импорт товаров и услуг.

По убеждению В.АСАДЧЕВА, в этих условиях правительство должно четко предусматривать свою макроэкономическую политику.

„Нужно анализировать не что произошло и кто крайний, а что ожидает нас дальше. А я могу сказать, что осенью нас ожидает новый виток инфляции, но теперь это коснется коммунальных услуг и тарифов. Потому что подходит новый отопительный сезон, новые тарифы Национальной комиссии регулирования электроэнергетики, Россия уже объявила новую цену на газ. А значит предприятиям, которые предоставляют услуги, будет нужно больше денежной массы. А путей, как ее увеличить, только два – или брать кредиты, что мало реально с учетом финансового состояния предприятий, или повышать тарифы”, – подчеркнул В.АСАДЧЕВ.

По его словам, если правительство снова прибегнет к популизму и не предусмотрит эту ситуацию в макроэкономических расчетах, в Украине может состояться новый резкий рост цен. Поэтому, во избежание неприятностей, необходимо правильное планирование, а не выяснение отношений с властью в регионах, подчеркнул председатель Полтавской ОГА.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров пригласил на заседание 18 июня для отчета относительно ценовой ситуации в регионах пять председателей госадминистраций. Однако в начале заседания стало известно, что председатели ОГА не будут участвовать в заседании правительства.

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК призвал правительство отказаться от рассмотрения вопроса об уровне инфляции в регионах в контексте дисциплинарной ответственности губернаторов.