Боевики сегодня 10 раз обстреляли украинских военных

В зоне проведения антитеррористической операции боевики сегодня 10 раз обстреляли опорные пункты Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 18.00 в Facebook.

По данным штаба, в течение дня все случаи нарушений условий перемирия зафиксированы на Донецком направлении. Так, неподалеку временно оккупированной Горловки боевики вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим опорным пунктам неподалеку от Новгородского и Зайцевого.

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Из стрелкового оружия члены незаконных вооруженных формирований обстреляли наши позиции в Опытном, Песках и Луганском.

В целом с начала суток кремлевские наемники 10 раз нарушали режим «полной тишины», добавили в штабе.