Боевики резко увеличили количество обстрелов, силы АТО открывали прицельный ответный огонь - штаб

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в районе Марьинки по опорным пунктам враг вел огонь из всего имеющегося оружия. Оккупанты использовали гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и даже зенитные установки.

Кроме того, неподалеку Красногоровки позиции украинских войск были обстреляны из гранатометов и миномета, а по украинским укреплениям вблизи Новгородского противник открывал огонь из БМП, автоматических гранатометов и пулеметов.

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Под минометный огонь пророссийских боевиков попали опорные пункты сил АТО в Троицком и Зайцево.

"Традиционно напряженная обстановка в районе временно оккупированного Донецка. По нашим укреплениям в Опытном, Песках, Авдеевке и шахте Бутовка противник открывал огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении штаба.

В целом на протяжении прошлых суток пророссийские боевики 66 раз открывали огонь по позициям украинских войск. В некоторых случаях силы АТО были вынуждены открыть прицельный ответный огонь.