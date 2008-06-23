Черновецкий созывает брифинг

Сегодня в 15.00 состоится брифинг Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО на тему: «Киевляне требуют безотлагательного отчета от Кабмина относительно мер по прекращению инфляции и устранению ее последствий».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Место проведения: Крещатик, 36, 4-й этаж, холл Киевсовета.

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