Черновецкий созывает брифинг
12:31, 23 июня 2008Политика
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Сегодня в 15.00 состоится брифинг Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО на тему: «Киевляне требуют безотлагательного отчета от Кабмина относительно мер по прекращению инфляции и устранению ее последствий».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.
Место проведения: Крещатик, 36, 4-й этаж, холл Киевсовета.
Аккредитация по телефонам: 279-24-11, 279-93-42 и 8-067-242-32-75.
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