В Едином Центре будут рады любому члену партии

Присутствие усиленной специальной охраны в числе работников охранного агентства "Альфа-Донецк" на общем собрании Донецкой облорганизации "Единый Центр" лидер этой партийной организации Андрей АМБРОСЕНОК связал с возможностью устранения "провокаций".

Как передает корреспондент УНИАН, так он объяснил на пресс-конференции то, что при входе в гостиничный комплекс "Виктория", где проходило собрание, охранники со спецприспособлениями на каждом шагу буквально за руки держали журналистов, тщательно сверяя их фамилии со списком присутствующих на мероприятии представителей СМИ.

"Мы привыкли делать так – либо делать хорошо, либо вообще не делать. Поэтому никого не хотели обидеть службы безопасности. Но есть профессионалы, они знают, как правильно делать свою работу и именно из-за этого были написаны все инструкции, по которым они работали", - объяснил А.АМБРОСЕНОК. Он также сообщил: " Плюс – не буду скрывать, что была информация о всевозможных провокациях, слава Богу, что мы их попытались убрать".

На вопрос журналистов, в чем же проявились эти провокации, А. АМБРОСЕНОК ответил: "Ну не провокации, ну есть какие-то нехорошие люди, которые зачем-то пытались сорвать сборы "Единого Центра", хотя нам это совершенно не понятно. Партия с первых моментов говорит о том, что она именно хочет прославиться своей работой, зачем делать какого-то рода провокации, мы со своей стороны не знаем".

На замечание журналистов о том, что на этих сборах принимал непосредственное участие в голосовании и руководитель охранной группы, А. АМБРОСЕНОК сказал: "Лично по составу всей нашей партии, я вам не могу сказать. Но почему, например, руководитель службы безопасности не может быть членом нашей партии? Мы на самом деле рады любому члену партии".