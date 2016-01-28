Сегодня Рада планирует направить в КС изменения в Конституцию относительно правосудия (прямая трансляция)





Как передает корреспондент УНИАН, сегодня также планируется включить в повестку дня и принять решение относительно законопроекта о внесении изменений в статью 149 регламента ВР, а также по законопроекту об исключении кандидатов в народные депутаты из избирательного списка в многомандатном округе.

Читайте такжеКС дал положительное заключение об изменениях в Конституцию в части правосудияКроме того, сегодня народные депутаты планируют рассмотреть законопроекты, касающиеся ID-карт и неотвратимости наказания лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

Также будет рассмотрен проект постановления о календарном плане четвертой сессии ВР, вопросы прекращения полномочий ряда депутатов и предоставления согласия на задержание и арест одного из депутатов.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада решением от 22 декабря 2015 года обратилась в КС с ходатайством дать заключение по поводу соответствия законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно правосудия (№ 3524), поданного президентом Украины, требованиям статей 157 и 158 Основного Закона.

22 января Конституционный Суд дал заключение относительно проекта изменений в Основной Закон в части правосудия. Он признал эти изменения неконституционными.

Одновременно президент внес в парламент доработанный проект изменений в Конституцию, которым предусмотрено оставить ныне действующую норму о том, что Верховная Рада имеет право выражать недоверие генеральному прокурору.