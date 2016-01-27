Порошенко обещает в 2016 году модернизированные самолеты и вертолеты для Воздушных сил
20:51, 27 января 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в 2016 году для Воздушных сил ВСУ планируется разработать и закупить модернизированные самолеты и вертолеты.
REUTERS
Об этом он заявил сегодня на заседании СНБО, сообщили в пресс-службе главы государства.
«Глава государства сообщил, что для Воздушных сил Вооруженных Сил планируется разработка и закупка модернизированных самолетов, вертолетов, создание зенитного ракетного комплекса средней дальности, модернизация имеющихся зенитных ракетных комплексов, средств радиолокации, станций оптоэлектронного подавления», - говорится в сообщении.
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Также для Военно-морских сил, по словам Порошенко, будут закуплены морские средства поражения и проанализировано закупку боевых кораблей и бронированных артиллерийских катеров.
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