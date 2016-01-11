Порошенко: В боеготовности будут находиться около 200 воинских частей и подразделений

В Украине будут находиться в боеготовности около 200 воинских частей и подразделений.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко сегодня во время встречи с военнослужащими 44-й отдельной артиллерийской бригады в Тернополе, передает корреспондент УНИАН.

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«Большое внимание также будет уделено созданию специальных операций ... восстановлению боевого состава Военно-морских сил Украины, развитию высокомобильных десантных войск», - отметил глава государства.

«Предполагается завершить формирование новых и оптимизировать и нарастить боевые способности существующих воинских частей. По уровню подготовки планируется держать боеготовыми около 200 боевых воинских частей и подразделений», - добавил Порошенко.

«Проведение интенсивной боевой подготовки признано приоритетным в финансировании всех родов и видов ВСУ», - добавил президент.