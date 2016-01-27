Прекращение огня и отвод тяжелых вооружений остается ключевым условием выполнения Минских соглашений – Олифер

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер по результатам заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

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«Отдельно Украина ставит вопрос восстановления контроля за украинско-российской границей», - написала она.

В политических вопросах, по словам Олифер, позиция Украины остаётся неизменной: «Выборы на неподконтрольной Украине части Донбасса должны пройти по украинскому законодательству, с участием украинских партий, украинских журналистов и международных наблюдателей».