Боевики продолжают блокировать допуск миссии Красного Креста к пленным - Геращенко

Об этом уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook.

"Вопрос освобождения заложников (как тех, что содержатся у боевиков, так и политзаключенных в РФ) - на личном контроле президента. Нет такой международной встречи, где бы не затрагивалась проблема заложников как ключевой невыполненный гуманитарный пункт Минских соглашений. Украина с первых дней работы Минских групп настаивала на привлечении к поиску пропавших без вести и освобождению пленных (представителей) МККК. К сожалению, боевики и до сих пор блокируют допуск миссии в тюрьмы", - сообщила Геращенко.

Читайте такжеКиев все еще не получил ответа относительно обмена 25 украинцев - Геращенко

Как сообщал УНИАН, сегодня в Давосе президент Украины Петр Порошенко призвал Международный комитет Красного Креста активизировать усилия для освобождения всех заложников, в том числе украинского режиссера Олега Сенцова и украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко.