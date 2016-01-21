Боевики продолжают блокировать допуск миссии Красного Креста к пленным - Геращенко
Контролируемые Россией боевики на Донбассе продолжают блокировать допуск представителей Международного комитета Красного Креста к пленным.
Об этом уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook.
"Вопрос освобождения заложников (как тех, что содержатся у боевиков, так и политзаключенных в РФ) - на личном контроле президента. Нет такой международной встречи, где бы не затрагивалась проблема заложников как ключевой невыполненный гуманитарный пункт Минских соглашений. Украина с первых дней работы Минских групп настаивала на привлечении к поиску пропавших без вести и освобождению пленных (представителей) МККК. К сожалению, боевики и до сих пор блокируют допуск миссии в тюрьмы", - сообщила Геращенко.
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Как сообщал УНИАН, сегодня в Давосе президент Украины Петр Порошенко призвал Международный комитет Красного Креста активизировать усилия для освобождения всех заложников, в том числе украинского режиссера Олега Сенцова и украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко.