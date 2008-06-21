Если бы президентские выборы состоялись сегодня (опрос)
Версия “Украинского дем. круга”
Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО победила бы председателя Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА во втором туре президентских выборов, если бы выборы проходили в ближайшее время.
Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса, проведенного “Украинским демократическим кругом” по заказу Института политики 6-15 июня 2008 года.
По данным опроса, Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ имели бы наибольшую поддержку граждан в первом туре выборов главы государства.
Среди кандидатов в Президенты больше всего граждан проголосовали бы за Ю.ТИМОШЕНКО (26,2%) и В.ЯНУКОВИЧА (23,9%).
В то же время нынешний глава государства Виктор ЮЩЕНКО получил бы 6,2% голосов избирателей, лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО - 4,3%, лидер блока своего имени Владимир ЛИТВИН – 4,1%.
При условии, если во второй тур президентских выборов выйдут лидер БЮТ и председатель Партии регионов, 34,3% респондентов отдали бы голоса за Ю.ТИМОШЕНКО, а 32,3% - за В.ЯНУКОВИЧА.
Если бы во второй тур президентских выборов вышли Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЮЩЕНКО, то за нынешнего премьер-министра проголосовало бы 32% опрошенных, а за нынешнего Президента – 9,7%.
Если бы во второй тур выборов вышли В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ, то нынешний глава государства получил бы 20,2% голосов, а лидер Партии регионов - 33,2%.
Участие в голосовании на выборах Президента Украины приняли бы 71,9% опрошенных, не пришли бы на голосование - 18,8%, не определились 9,3% респондентов.
В целом было опрошено 1200 респондентов в возрасте с 18 лет. Статистическая погрешность выборки без учета дизайн-эффекта с вероятностью 0,95 не превышает ± 3%.