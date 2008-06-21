Если бы президентские выборы состоялись сегодня (опрос)

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО победила бы председателя Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА во втором туре президентских выборов, если бы выборы проходили в ближайшее время.

Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса, проведенного “Украинским демократическим кругом” по заказу Института политики 6-15 июня 2008 года.

По данным опроса, Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ имели бы наибольшую поддержку граждан в первом туре выборов главы государства.

Среди кандидатов в Президенты больше всего граждан проголосовали бы за Ю.ТИМОШЕНКО (26,2%) и В.ЯНУКОВИЧА (23,9%).

В то же время нынешний глава государства Виктор ЮЩЕНКО получил бы 6,2% голосов избирателей, лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО - 4,3%, лидер блока своего имени Владимир ЛИТВИН – 4,1%.

При условии, если во второй тур президентских выборов выйдут лидер БЮТ и председатель Партии регионов, 34,3% респондентов отдали бы голоса за Ю.ТИМОШЕНКО, а 32,3% - за В.ЯНУКОВИЧА.

Если бы во второй тур президентских выборов вышли Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЮЩЕНКО, то за нынешнего премьер-министра проголосовало бы 32% опрошенных, а за нынешнего Президента – 9,7%.

Если бы во второй тур выборов вышли В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ, то нынешний глава государства получил бы 20,2% голосов, а лидер Партии регионов - 33,2%.

Участие в голосовании на выборах Президента Украины приняли бы 71,9% опрошенных, не пришли бы на голосование - 18,8%, не определились 9,3% респондентов.

В целом было опрошено 1200 респондентов в возрасте с 18 лет. Статистическая погрешность выборки без учета дизайн-эффекта с вероятностью 0,95 не превышает ± 3%.