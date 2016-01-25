В ПАСЕ 27 января пройдут дебаты по поводу государственного терроризма РФ на высшем уровне

Об этом заявил заместитель председателя Постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ, заместитель председателя фракции «Батькивщина» Сергей Соболев, сообщили в пресс-службе партии.

Читайте такжеВ ПАСЕ считают, что коррупция подрывает идею верховенства права в государстве

По его словам, позиция Украины и союзников во время зимней сессии ПАСЕ по вопросу нейтрализации агрессора будет очень активной.

«Российская делегация побоялась рассмотрения вопроса о санкциях в отношении РФ, и поэтому до сих пор не подала заявку на участие, что также автоматически означает их неучастие во всех последующих сессиях ПАСЕ, которые пройдут в течение 2016 года», - сказал он.

Комментируя факт отказа российской делегации подавать заявку на участие в очередной сессии ПАСЕ, Сергей Соболев отметил, что это является большой победой Украины и ее союзников в Европе и в мире.

«Это является свидетельством того, что политическая изоляция России набрала еще больших оборотов», - считает парламентарий.

Также Соболев сообщил, что во время текущей зимней сессии Парламентская ассамблея Совета Европы рассмотрит ряд вопросов, связанных с государственным терроризмом Российской Федерации.

В частности, по его словам, в среду, 27 января, состоятся дебаты, на которых будет рассматриваться вопрос государственного терроризма РФ на высшем уровне.

«Это продолжение ответа российскому агрессору по усилению политической и экономической изоляции», - сказал он.

«Надеюсь, что эта сессия пройдет при активной позиции Украины и наших союзников по нейтрализации агрессора и по освобождению территорий Украины, которые были оккупированы российским агрессором», - отметил Соболев.