В ПАСЕ 27 января пройдут дебаты по поводу государственного терроризма РФ на высшем уровне
На сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 27 января состоятся дебаты относительно государственного терроризма России на самом высоком уровне.
Об этом заявил заместитель председателя Постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ, заместитель председателя фракции «Батькивщина» Сергей Соболев, сообщили в пресс-службе партии.
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По его словам, позиция Украины и союзников во время зимней сессии ПАСЕ по вопросу нейтрализации агрессора будет очень активной.
«Российская делегация побоялась рассмотрения вопроса о санкциях в отношении РФ, и поэтому до сих пор не подала заявку на участие, что также автоматически означает их неучастие во всех последующих сессиях ПАСЕ, которые пройдут в течение 2016 года», - сказал он.
Комментируя факт отказа российской делегации подавать заявку на участие в очередной сессии ПАСЕ, Сергей Соболев отметил, что это является большой победой Украины и ее союзников в Европе и в мире.
«Это является свидетельством того, что политическая изоляция России набрала еще больших оборотов», - считает парламентарий.
Также Соболев сообщил, что во время текущей зимней сессии Парламентская ассамблея Совета Европы рассмотрит ряд вопросов, связанных с государственным терроризмом Российской Федерации.
В частности, по его словам, в среду, 27 января, состоятся дебаты, на которых будет рассматриваться вопрос государственного терроризма РФ на высшем уровне.
«Это продолжение ответа российскому агрессору по усилению политической и экономической изоляции», - сказал он.
«Надеюсь, что эта сессия пройдет при активной позиции Украины и наших союзников по нейтрализации агрессора и по освобождению территорий Украины, которые были оккупированы российским агрессором», - отметил Соболев.