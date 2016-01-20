В ПАСЕ заявляют, что оценивать деятельность судей в Украине должны тоже судьи

Как передает корреспондент УНИАН, об этом докладчик комитета по политическим вопросам и демократии ПАСЕ Микеле Николетти сказал сегодня на брифинге в Киеве.

Таким образом представитель ПАСЕ высказал свое мнение о проведении в Украине реформ, особенно судебной системы, которая предусматривает, в частности, переаттестацию судей.

"Переоценка или переаттестация каждого государственного служащего, в том числе судей, политиков, является чрезвычайно важным пунктом", - подчеркнул Николетти.

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В частности, докладчик ПАСЕ выразил убеждение, что лица, которые работают на государственных должностях и представляют государство, должны быть лучшими представителями общества в соответствующих отраслях, и всему населению страны должно быть гарантировано назначение профессиональных людей.

"Человек может быть хорошим в начале своей карьеры, а потом может меняться. Поэтому для того, чтобы быть уверенными, чтобы мы имели лучших людей, нам необходимо иметь процесс оценки деятельности всех государственных служащих на протяжении всей карьеры", - сказал Николетти.

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При этом он отметил, что единого подхода или модели для применения такого оценивания нет.

"Очень важно, чтобы такое оценивание осуществлялось независимой организацией или органом, и чтобы это делали сами коллеги тех лиц, кого оценивают. Судей должны оценивать судьи, врачей должны оценивать врачи... Потому что таким образом мы можем гарантировать профессиональный уровень такого оценивания и независимость оценивания", - отметил Николетти.