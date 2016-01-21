Рада 26 января рассмотрит отмену внеочередных выборов мэра Кривого Рога - БПП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после заседания совета коалиции, отвечая на вопрос, будет ли выноситься на следующей неделе на рассмотрение ВР соответствующий проект постановления.

"Первым он стоит на вторник (26 января - УНИАН). Мы только что подходили к голодающим, с ними общались", - сообщил депутат.

В то же время, по его словам, представители всех фракций на заседании совета коалиции заявили, что не планируют голосовать за это постановление.

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"Мы еще не обсуждали на фракции, но я думаю, что это вопрос логичен. И после неголосования этого постановления спикер должен подписать закон по Кривому Рогу и направить на подпись к президенту", - сказал Кононенко.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2015 года Рада проголосовала в целом за законопропект №3613 о проведении 27 марта внеочередных выборов Криворожского городского головы.

Криворожский горизбирком по результатам второго тура выборов городского головы, которые состоялись 15 ноября, объявил победителем представителя "Оппозиционного блока" Юрия Вилкула. Согласно информации, размещенной на сайте ЦИК, он получил 89 209 голосов избирателей, а его соперник, представитель "Самопомочи" Юрий Милобог - 88 457 голосов.

Милобог заявил о фальсификациях и обжаловал объявленные результаты выборов в судах. Однако суды его иски отклонили.

В то же время Вилкул был официально объявлен мэром на заседании новоизбранного горсовета. Поскольку новые выборы определены как внеочередные, Вилкул будет считаться законным мэром Кривого Рога до их проведения.

Однако на данный момент закон о выборах мэра Кривого Рога 27 марта до сих пор не подписан президентом Петром Порошенко. 29 декабря председатель парламента Владимир Гройсман заявил, что пока даже сам не может подписать документ, поскольку "он еще не поступил на подпись от профильного комитета".

Кроме того, 25 декабря депутатом Михаилом Папиевым (ОБ) был внесен проект постановления №3613-П об отмене принятия закона о выборах мэра Кривого Рога 27 марта.