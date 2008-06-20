Черновецкий говорит, что в глаза не видел «преемника Кильчицкой»

Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ только планирует встретиться с бывшим первым заместителем министра здравоохранения Александром ОРДОЙ по поводу его возможного назначения на должность заместителя председателя столичной городской администрации вместо Ирэны КИЛЬЧИЦКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил сегодня журналистам, комментируя заявление в СМИ А.ОРДЫ по поводу того, что руководитель КГГА уже предложил ему стать заместителем.

«Я не встречался с А.ОРДОЙ, я знаю только о его квалификации, но я с ним встречусь», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По словам мэра, кандидатура А.ОРДЫ подходит на должность заместителя администрации, поскольку у него есть опыт работы в сфере здравоохранения, которую раньше курировала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Вместе с тем Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подчеркнул, что заявление А.ОРДЫ в газете, которое было опубликовано сегодня, является провокационным. «Я никогда его не видел», - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, назначение А.ОРДЫ на должность в КГГА будет зависеть от впечатлений и разговора с ним. «Весь вопрос в том, что я решаю, кто будет моим замом, а кто нет», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

В отношении И.КИЛЬЧИЦКОЙ столичный городской председатель отметил, что она будет всегда иметь возможность при желании работать в Киевской горадминистрации и в любой момент будет иметь доступ к нему. При этом мэр сказал, что готов хоть сегодня назначить ее на должность своего зама, если только она напишет соответствующее заявление.

Как сообщал УНИАН, И.КИЛЬЧИЦКАЯ была назначена заместителем председателя КГГА 17 июля 2006 г.

18 июня вечером появилась информация о том, что И.КИЛЬЧИЦКАЯ уволилась с должности заместителя председателя КГГА.

19 июня Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что ему будет "очень сложно найти замену" И.КИЛЬЧИЦКОЙ. По словам мэра, она написала заявление об увольнении по собственному желанию

Сегодня в интервью газете «Коммерсант-Украина» А.ОРДА сообщил, что получил от мэра Киева предложение занять пост заместителя председателя Киевской городской государственной администрации вместо И.КИЛЬЧИЦКОЙ.